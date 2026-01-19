Dünya genelinde tıp dünyasının üzerinde titizlikle durduğu "ani işitme kaybı" (Idiopathic Sudden Sensorineural Hearing Loss), modern insanın karşılaştığı en sinsi sağlık sorunlarından biri haline geldi.

Kulak Burun Boğaz kliniklerine başvuran pek çok hastanın, işitme duyusundaki ani azalmayı basit bir soğuk algınlığı, alerji veya kulak kiri birikmesi olarak yorumlayarak vakit kaybettiği belirlendi. Ancak uzmanlar, bu "bekle ve gör" yaklaşımının geri dönüşü olmayan işitme hasarlarına yol açtığına dair sert uyarılarda bulundu.

KRİTİK EŞİK: İLK ÜÇ GÜN

Harvard Tıp Fakültesi bünyesinde çalışmalarını yürüten Dr. Steven D. Rauch, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, ani sağırlığın bir "kulak krizi" olarak nitelendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Rauch, iç kulaktaki tüy hücrelerinin oksijensiz kalması veya viral bir saldırıya uğraması sonucu gelişen bu tablonun, acil servis müdahalesi kadar hızlı bir aksiyon gerektirdiğini aktardı.

Dr. Rauch, "Hastaların büyük bir kısmı, kulağının açılacağını düşünerek günlerce beklemekte; oysa tedavi başarısı ilk 48 ile 72 saat arasında en yüksek seviyededir" sözleriyle gecikmenin bedelini vurguladı.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR NE DİYOR?

The New England Journal of Medicine ve The Lancet gibi saygın tıp dergilerinde yayımlanan araştırmalar, ani işitme kaybı yaşayan bireylerde sistemik steroid tedavisinin etkinliğinin zamanla doğru orantılı olduğunu kanıtladı.

Johns Hopkins Üniversitesi’nden Dr. John Carey, iç kulaktaki inflamasyonu (iltihaplanmayı) baskılamak için kullanılan yüksek doz steroidlerin, semptomların başlamasından bir hafta sonra etkisini büyük ölçüde yitirdiğini kaydetti.

Carey, işitme kaybına eşlik eden çınlama veya baş dönmesi gibi belirtilerin hafife alınmaması gerektiğini dile getirdi.

TANI KARMAŞASI TEDAVİYİ BALTALIYOR

Özellikle sinüzit veya mevsimsel alerjisi olan bireyler, kulaklarında hissettikleri dolgunluk hissini mevcut rahatsızlıklarına bağlama eğilimi gösterdi.

İngiliz Kraliyet Ulusal Kulak, Burun, Boğaz Hastanesi uzmanlarından Prof. Anne Schilder, bu durumun teşhisi maskelediğini belirtti.

Schilder, ani gelişen tek taraflı işitme azalmalarının aksi ispatlanana kadar tıbbi bir acil durum olarak kabul edilmesi gerektiğini, basit bir "kulak kiri" varsayımının kalıcı sessizliğe davetiye çıkardığını altını çizerek hatırlattı.