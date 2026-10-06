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Kaynak: ANKA

Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ), Avrupa Gazeteciler Federasyonu (EFJ) ve Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), Türkiye’de haber siteleri ile gazetecilerin, medya kuruluşlarının, meslek örgütlerinin ve sivil toplum kuruluşlarının sosyal medya hesaplarına getirilen erişim engellerine ilişkin ortak açıklama yaptı.

'ERİŞİM ENGELLERİ KEYFİ'

IFJ, EFJ ve TGS, Türkiye’de gazetecilerin ve medya kuruluşlarının hesaplarına getirilen erişim engellerine ilişkin X yönetimine çağrı yaptı. Örgütler, bağımsız yargı kararı olmaksızın hesapların erişime kapatılmamasını, erişim engeli taleplerinin hukuki dayanaklarının denetlenmesini ve kamuoyuyla paylaşılmasını istedi.

X’in sahibi ve yönetimine seslenilen açıklamada,

"X, Türkiye’de gazetecilerin ve medya kuruluşlarının hesaplarını mahkeme kararı veya başka bir bağımsız yargı makamının açık ve denetlenebilir kararı olmaksızın erişime kapatmamalıdır. Kaldı ki Türkiye’de hukukun tarafsız karar verdiğine dair şüpheler hat safhadayken, bu kararlar gerekçe gösterilerek yapılan erişim engelleri de keyfidir." denildi.