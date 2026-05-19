Türkiye’deki önde gelen basın meslek örgütleri, tutuklu gazetecilerin serbest bırakılması ve halkın haber alma hakkının savunulması amacıyla Ankara’da kitlesel bir basın açıklaması yapmaya hazırlanıyor.

"Özgür basın olmadan demokrasi olmaz" sloganı ile bir araya gelen gazeteciler, tutuklu gazeteci Alican Uludağ’ın Ankara’daki duruşmasında hakim karşısında yüz yüze yargılanması talebini dile getirecek.

"HALKIN HABER ALMA HAKKINA İNANAN TÜM DOSTLARIMIZI BEKLİYORUZ"

Basın meslek örgütleri tarafından yapılan ortak çağrıda, tüm gazeteciler ve basın özgürlüğüne inanan vatandaşlar dayanışmaya davet edildi. Yapılan açıklamada, tutuklu gazetecilerin özgürlüğüne kavuşması gerektiği vurgulanırken, meslektaşları Alican Uludağ’ın adil ve yüz yüze yargılanma hakkının altı çizildi.

BULUŞMA DETAYLARI VE KATILIMCI ÖRGÜTLER

Basın açıklamasının gerçekleştirileceği yer, tarih ve saat bilgileri açıklandı:

Yer: Ankara Adliyesi Önü

Saat: 11:00

Tarih: 20 Mayıs Çarşamba

Çağrıcı İmzacı Kurumlar:

DİSK Basın-İş

Basın Konseyi

Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD)

Gazeteciler Cemiyeti

KESK Haber-Sen

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS)