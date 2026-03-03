1980 yılında Tercüman gazetesinde gazeteciliğe başlayan ve uzun yıllar çeşitli yayın organlarında görev yapan deneyimli gazeteci Oktay Apaydın, geçirdiği kalp krizi sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti; cenazesi 3 Mart 2026 Salı günü İstanbul’da defnedilecek.

Kısa süre önce kalp krizi geçiren Oktay Apaydın, Beylikdüzü Kolan Hastanesi’ne kaldırılmış ancak tedaviye yanıt veremeyerek aramızdan ayrılmıştı.

Alınan bilgiye göre Apaydın’ın cenazesi, yarın Beylikdüzü Hacı Naif Akkuş Camii’nde öğle namazını takiben kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilecek.

TÜRKİYE GAZETECİLER CEMİYETİ’NDEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, Oktay Apaydın’ın vefatı üzerine başsağlığı mesajı yayımladı. Mesajda şu ifadeler yer aldı:



“Üyemiz Oktay Apaydın vefat etti. Uzun yıllar muhabir, editör, haber müdürü olarak başarıyla görev yapan meslektaşımızın ailesine ve basın topluluğumuza baş sağlığı ve sabır diliyoruz.





OKTAY APAYDIN KİMDİR?

1959 Gölcük doğumlu Oktay Apaydın, meslek hayatına 1980’de Tercüman gazetesinde adım attı. Kariyeri boyunca Sabah, Gazete Gazetesi, Hürriyet ve Cumhuriyet gibi yayınlarda çalıştı.

Haberdar Gazetesi’nde haber müdürü olarak görev yapan Apaydın, 1992 yılında Bülent Dikmener Ödülü’nün sahibi oldu.

Evli ve iki çocuk babası olan Apaydın, basın camiasında derin izler bıraktı.