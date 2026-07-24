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Kaynak: AA / İHA

Şırnak'ta başıboş köpeklerin neden olduğu tehlike bir kez daha güvenlik kamerasına yansıdı. Silopi ilçesinde sokakta yürüyen küçük bir çocuk, aniden peşine düşen 3 başıboş köpeğin saldırısıyla karşı karşıya kaldı. Çocuk, babası ve amcasının zamanında müdahalesi sayesinde olası bir facianın eşiğinden döndü.

KÜÇÜK ÇOCUĞU BABASI VE AMCASI KURTARDI

Olay, Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, başıboş dolaşan 3 köpek küçük erkek çocuğunu kovalamaya başladı. Çocuğun yardım çığlıklarını ve yaşananları fark eden babası ile amcası hızla olay yerine koşarak köpeklere müdahale etti.

Müdahalenin ardından köpekler bölgeden uzaklaştırılırken, çocuk saldırıdan kurtarıldı.

BAŞIBOŞ KÖPEK TARTIŞMALARI YENİDEN GÜNDEMDE

Son dönemde farklı şehirlerde yaşanan benzer olayların ardından başıboş köpeklerle ilgili alınacak önlemler kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor. Silopi'de yaşanan son olay da özellikle çocukların güvenliği konusunda endişeleri artırırken, vatandaşlar risk oluşturan durumlara karşı daha etkili tedbirler alınmasını bekliyor.