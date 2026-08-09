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Kaynak: DHA

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, Taşköprü Belediyesi tarafından düzenlenen 36'ncı Uluslararası Kültür ve Sarımsak Festivali kapsamında gerçekleştirilen at yarışlarında kaza meydana geldi.

Festivalin beşinci gününde Kabayazı mevkisindeki pistte düzenlenen yarış sırasında piste başıboş bir at girdi.

BAŞIBOŞ AT YARIŞTAKİ ATLA ÇARPIŞTI

Piste giren başıboş at, yarışta koşan başka bir atla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki at da ağır şekilde yaralanırken, 2 at yaşamını yitirdi. Kaza sırasında yere savrulan jokey ise hafif şekilde yaralandı.

KORKUTAN ANLAR KAMERADA

Yarış alanında yaşanan kaza, çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde başıboş atın yarış pistine girmesi ve ardından yarıştaki atla çarpışması görülüyor. Olay, festival kapsamında düzenlenen yarışlarda büyük üzüntüye neden oldu.