Başını şerit testereye sıkıştıran yaşlı adam feci şekilde can verdi.

Osman Kalyoncu

Olay, saat 14.30 sıralarında Kuruğökçe Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre A.K. isimli kadın, eşi Osman Kalyoncu’yu evlerinin bahçesindeki şerit testere bölümüne başı sıkışmış halde buldu.

Kadının haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde Kalyoncu’nun hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemenin ardından Kalyoncu’nun cansız bedeni Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı’na götürüldü. Kalyoncu’nun kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından saptanacak. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.