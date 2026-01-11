Görevden dönen ambulans ekibi, yol kenarında başı konserve kutusuna sıkışmış bir kedi fark etti.

Ekipteki acil bakım teknikeri Çetin Kılıç, kedinin başını dikkatlice kutudan çıkardı. Kurtarılan kedi ardından bölgeden uzaklaştı.Kurtarma anı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.Tüm Sağlık Çalışanları Sendikası Genel Başkanı Timur Gök, yaptığı yazılı açıklamada, insan hayatı kadar sokak hayvanlarına da duyarlılık gösteren sağlık ekibini tebrik ettiğini belirtti.

Gök, şunları kaydetti:"Bu anlamlı davranış, 112 Acil Sağlık hizmetlerinin yalnızca vakaya yetişmekten ibaret olmadığını, fedakarlık, vicdan ve merhametle yürütülen kutsal bir görev olduğunu bir kez daha göstermiştir. 112 çalışanları, gece-gündüz demeden sadece insan hayatı için değil, sokakta nefes alan her can için sorumluluk hissettiklerini bu davranışla açıkça ortaya koymuştur."