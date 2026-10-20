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Kaynak: Haber Merkezi



Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



Türk Sağlık-Sen Ordu Şube Başkanı Fatih Galender Zengin, Ordu Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ali Yılmaz’ı ziyaret etti. Zengin, Yılmaz’ın hem hastane hazırlıklarında hem de ameliyathanede gösterdiği özveriye dikkat çekti.

Türk Sağlık-Sen Ordu Şube Başkanı Fatih Galender Zengin, Ordu Şehir Hastanesi Başhekimliği görevine atanan Prof. Dr. Ali Yılmaz’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette Başhekim Yılmaz’a Türk bayrağı takdim edilirken, sağlık çalışanlarının sorunları ve hastanenin hizmete açılması için yürütülen çalışmalar da gündeme geldi.

BAŞHEKİM YILMAZ’A ANLAMLI HEDİYE

Ziyarete ilişkin açıklama yapan Türk Sağlık-Sen Ordu Şube Başkanı Fatih Galender Zengin, Prof. Dr. Ali Yılmaz’a Türk bayrağı takdim etmekten büyük onur duyduklarını belirtti.

Zengin, “Ordu Şehir Hastanesi Başhekimliği görevine atanan saygıdeğer hocamız Sayın Prof. Dr. Ali Yılmaz’a hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak, bağımsızlığımızın ve gururumuzun simgesi olan şanlı Türk bayrağımızı takdim etmekten büyük bir onur ve mutluluk duyduk” dedi.

“ORDU İÇİN BÜYÜK BİR ŞANS”

Başhekim Yılmaz’ın yalnızca idari sorumluluklarıyla değil, hekimlik mesleğine ve insan sağlığına yaklaşımıyla da örnek olduğunu ifade eden Zengin, şu değerlendirmede bulundu:

“Sayın Prof. Dr. Ali Yılmaz, sadece yüklenmiş olduğu idari sorumlulukla değil, hekimlik mesleğine ve insana olan adanmışlığıyla da Ordu için çok büyük bir şanstır.”

“ŞEHİR HASTANESİ İÇİN 7/24 ÇALIŞIYOR”

Ordu Şehir Hastanesinin bir an önce vatandaşların hizmetine sunulması için yürütülen hazırlıklara dikkat çeken Zengin, Başhekim Yılmaz ve ekibinin yoğun mesai harcadığını belirtti.

Zengin, “Ordu Şehir Hastanesinin bir an önce kapılarını halkımıza açabilmesi adına yönetimi ve ekibiyle birlikte gece gündüz demeden, adeta 7/24 esasıyla sarf ettiği üstün gayret takdire şayandır. Ordu halkının en nitelikli, en konforlu ve en güzel sağlık hizmetine ulaşabilmesi için gösterdiği samimi çaba, şehrimize ve insanımıza verdiği değerin en somut göstergesidir” ifadelerini kullandı.

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ SORUNLARI DA GÜNDEME GELDİ

Ziyaretin yalnızca bir tebrik buluşması olmadığını belirten Zengin, sağlık çalışanlarının yaşadığı sorunları ve beklentilerini doğrudan Başhekim Yılmaz’a ilettiklerini açıkladı.

Zengin, Yılmaz’ın çalışanlarla iletişimine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Kıymetli hocamız, makamın soğuk duvarları arasında oturan bir idareci profillerinden çok uzakta; sahada, halkın ve çalışanların tam ortasında yer alan çözüm odaklı bir liderdir.

Ziyaretimiz vesilesiyle, sağlık çalışanlarımızın dile getirdiği sorunları, beklentileri ve dertleri kendisine doğrudan iletme fırsatı bulduk. Her bir sıkıntıyı büyük bir nezaket ve dikkatle dinleyen hocamız, yapıcı ve çözüm odaklı yaklaşımıyla çalışanların daima yanında olduğunu bir kez daha hissettirmiştir.”

“MAKAMDA DEĞİL, AMELİYATHANEDE DE GÖREV BAŞINDA”

Başhekim Yılmaz’ın yoğun idari sorumluluklarına rağmen hekimlik görevini sürdürdüğünü vurgulayan Zengin, ameliyatlara katılmaya devam etmesini özellikle takdir etti.

Zengin, “Tüm bu yoğun idari ve bürokratik tempoya rağmen hekimlik kimliğinden ve önlüğünden asla ödün vermeyen Sayın Yılmaz, ameliyathanelerden ayrılmayarak bizzat ameliyatlara girmeye ve hastalarına şifa dağıtmaya devam etmektedir” dedi.

Başhekim Yılmaz’ın çalışma anlayışına dikkat çeken Zengin, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Makamında oturmak yerine hem neşterin başında hastalarına dokunan hem de hastanenin geleceğini inşa eden bu azimli, özverili ve alçakgönüllü çalışma anlayışı her türlü övgünün üzerindedir.”

“GAYRETİ VE BAŞARISI DAİM OLSUN”

Türk Sağlık-Sen Ordu Şube Başkanı Fatih Galender Zengin, açıklamasının sonunda Başhekim Prof. Dr. Ali Yılmaz’a yeni görevinde başarılar diledi.

Zengin, “Ordu’ya değer katan, sağlık vizyonunu yukarılara taşıyan ve her adımında insanı merkeze alan saygıdeğer Prof. Dr. Ali Yılmaz hocamıza yürekten teşekkür ediyor; yeni görevinde ve başarılarla dolu çalışma hayatında muvaffakiyetler diliyoruz. Rabbim gayretini ve muvaffakiyetini daim eylesin” ifadelerini kullandı.