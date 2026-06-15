Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Tokat / Tuba Ar Altunses / Yeniçağ



Prof. Dr. Eyüp Çağatay Zengin’in öncülüğünde Tokat, bilimsel sağlık organizasyonlarının önemli merkezlerinden biri olma yolunda ilerliyor.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi Başhekimi ve Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Başkanı Eyüp Çağatay Zengin’in ev sahipliğinde düzenlenen Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği (TOTBİD) Kemik ve Yumuşak Doku Tümörleri Şubesi 17. Bölgesel Eğitim Toplantısı’nın ilk günü Yağıbasan Medresesi’nde gerçekleştirildi.

Son dönemde bilimsel ve akademik organizasyonlara ev sahipliği yapan Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi, Prof. Dr. Eyüp Çağatay Zengin’in girişimleriyle sağlık alanındaki önemli toplantıların buluşma noktalarından biri haline geliyor. Türkiye’nin farklı şehirlerinden gelen alanında uzman akademisyenler ve hekimler, iki gün sürecek toplantıda bilgi, deneyim ve güncel tedavi yaklaşımlarını paylaşarak fikir alışverişinde bulunuyor.

Tarihi Yağıbasan Medresesi’nin eşsiz atmosferinde gerçekleştirilen programın ilk gününde kemik ve yumuşak doku tümörlerine ilişkin güncel gelişmeler ele alınırken, multidisipliner yaklaşımın önemi vurgulandı. Toplantının ikinci gününde de bilimsel oturumlar ve vaka değerlendirmeleriyle program devam edecek.

Tokat’ın böylesine önemli bir bilimsel organizasyona ev sahipliği yapması, kentin sağlık ve akademi alanındaki yükselen konumunu bir kez daha ortaya koyarken, Prof. Dr. Eyüp Çağatay Zengin’in öncülüğünde yürütülen çalışmaların şehri ulusal çapta dikkat çeken bir bilim merkezi haline getirdiği değerlendiriliyor.