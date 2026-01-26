Tokat / Tuba Ar Altunses / Yeniçağ



Tokat’ın Başçiftlik ilçesinde bu yıl 10’uncusu düzenlenen Başçiftlik Kar Festivali, renkli görüntülere sahne oldu. Unutulmaz anların yaşandığı festival, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Festivale; Tokat Valisi Abdullah Köklü, Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Milletvekili Av. Yusuf Beyazıt ile il ve ilçe protokolü katıldı. Çok sayıda davetlinin yer aldığı programda, karın keyfi doyasıya yaşandı.



Vatandaşların yoğun katılım gösterdiği festivalde çeşitli etkinlikler düzenlenirken, kış turizmine ve bölge tanıtımına katkı sağlayan organizasyon katılımcılardan tam not aldı.