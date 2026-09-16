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İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Bakanlar Kurulu’nda küçük ve orta güçteki otomobil ve motosikletlere yönelik yeni bir vergi düzenlemesinin onaylandığını duyurdu.

Meloni, X hesabından yaptığı açıklamada, motor gücü 80 kW’a kadar olan otomobil ve motosikletlerden motorlu taşıtlar vergisi alınmamasının kararlaştırıldığını bildirdi. Muafiyetin her vatandaş için bir araçla sınırlı olacağı belirtildi.

Düzenlemenin, akaryakıt fiyatlarındaki artışın etkilerini azaltmak amacıyla daha önce kullanılan kaynakların bir bölümünün farklı bir uygulamaya dönüştürülmesi kapsamında hazırlandığı ifade edildi.

Meloni, yeni düzenlemenin özellikle otomobil ve motosikletlerini günlük yaşamında kullanan kişilere yönelik olduğunu belirtti. Açıklamada, çalışanlar ile çocuklarını okula götüren ve günlük ulaşım ihtiyacı bulunan kişilere yönelik bir uygulama olduğu ifade edildi.

İtalya Başbakanı, düzenlemeyi ülkede en fazla tepki gösterilen vergilerden birinin kaldırılması olarak nitelendirdi. Meloni ayrıca vergi yükünün azaltılmasına yönelik adımların sürdürüleceğini belirtti.

Meloni, açıklamasında servet vergilerinin gündeme getirildiği bir dönemde hükümetin ise mülkiyet üzerinden alınan vergilerden birini kaldırmayı tercih ettiğini ifade etti.