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Kaynak: AA

Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'ı ilhak etme planından vazgeçtiğine ilişkin kendilerine bilgi verildiğini açıkladı.

Fransa'nın Aix-en-Provence kentinde düzenlenen Ekonomi Forumu'nda konuşan Nielsen, Grönland'ın son iki yıldır stratejik konumu nedeniyle ciddi baskılarla karşı karşıya kaldığını belirtti. Bu baskıların kabul edilemez olduğunu ifade eden Nielsen, ABD ile doğrudan diyalog kurarak süreci yönetmeye çalıştıklarını söyledi.

"TRUMP İLHAK FİKRİNDEN VAZGEÇTİ"

Nielsen, "Üç gün önce ABD'nin Grönland Özel Temsilcisi, Donald Trump'ın Grönland'ı ilhak etme fikrinden vazgeçtiğini bize iletti. Ancak üzerimizdeki baskı hâlâ devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Grönland'ın uluslararası hukuka, demokrasiye ve insan haklarına bağlı ülkelerle iş birliğini sürdürmek istediğini vurgulayan Nielsen, Avrupa Birliği ve Fransa'nın bu süreçte kendilerine destek verdiğini belirtti.

"SATILIK DEĞİLİZ"

Grönland'ın Avrupa ve NATO ile yakın ilişkilerini sürdüreceğini dile getiren Nielsen, "Grönland kendi kaderini tayin etme hakkından asla vazgeçmeyecek. Satılık değiliz." dedi.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot da Grönland'ın Avrupa ve NATO'dan yana tavır aldığını belirterek, Nielsen'in baskılar karşısındaki tutumunu övdü.