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Eski Başbakan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu hakkında, 2021 yılında Bingöl gezisi dönüşünde bir vatandaşın sorusu üzerine söylediği sözler üzerinden "Cumhurbaşkanı'na hakaret" iddiasıyla soruşturma başlatıldı.



Davutoğlu'nun soruşturmaya dair o sözlerine eski Başbakan Binali Yıldırım'ın da dava açtığı ortaya çıktı.



İktidara yakınlığıyla bilinen Hürriyet Gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi davayı köşesine taşıdı: Selvi'nin konuya ilişkin yazısı şu şekilde;

"Davutoğlu’nun suçlamalarına maruz kalan Binali Yıldırım buna karşı sessiz kalmamış. Ahmet Davutoğlu’nu mahkemeye vermiş; hem de 20 bin TL tazminat cezasına çarptırmış.

Doğrusu ben bunu bilmiyordum. İlk kez öğrendim. O yüzden de paylaşmak istedim. İsterseniz önce Ahmet Davutoğlu’nun o konuşmasını hatırlatayım. Sonra mahkemeye ilişkin bilgiler aktaracağım.

DAVUTOĞLU’NUN SÖZLERİ

Ahmet Davutoğlu, 'İtiraz etmeseydim ne olurdu biliyor musunuz? Benim başbakanlığım elimden gitmezdi, otururdum, milyarlarıma milyar katardım benden sonraki başbakan gibi. Milyarlarıma milyar katardım benden sonraki bakanlar gibi. Bir kuruş haram lokma yemedim. Yediler, çevrelerini zengin ettiler, damadını bakan yaptı, akrabalarını zengin etti, beş tane müteahhide Türkiye’yi peşkeş çekti' demişti.







DAVA AÇMIŞ

Eski başbakanlardan Binali Yıldırım’ın, bu suçlamalar üzerine 9.6.2022 tarihinde Ankara 23.Asliye Hukuk Mahkemesi’nde Ahmet Davutoğlu hakkında 150 bin TL’lik tazminat davası açtığı ortaya çıktı. Mahkemenin 29 Mart 2023 tarihinde sonuçlandığı ve Ahmet Davutoğlu’nun 20 bin TL manevi tazminat cezasına çarptırıldığı ortaya çıktı.

Yani Davutoğlu’nun suçlamalarına o tarihte de sessiz kalınmamış. Davutoğlu’dan sonra başbakanlık görevini üstlenen Binali Yıldırım mahkemeye vererek tazminat cezasına çarptırılmasını sağlamış. ''













Kaynak:https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/abdulkadir-selvi/yeni-cumhurbaskani-adaylari-kimler-43308109