Kaynak: İHA

Samsun’un Canik ilçesinde, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile Liselere Geçiş Sistemi'nde (LGS) yüksek başarı gösteren öğrenciler için ödül töreni düzenlendi. Sezai Karakoç Canik Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programa ilçe protokolü, öğretmenler, öğrenciler ve aileler katılım gösterdi. Tören kapsamında Canik Belediyesi’nin eğitim faaliyetlerini konu alan "Eğitimde Öncü Belediye Canik Belediyesi" başlıklı kısa film gösterimi yapıldı.

"EĞİTİM SEFERBERLİĞİMİZİ SÜRDÜRÜYORUZ"

Kürsüde konuşma yapan Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçedeki eğitim altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalara yenilerini eklediklerini dile getirdi. Sandıkçı, "Gençlerimiz için gönülden çalışıyor, eğitim seferberliğimizi sürdürüyoruz. Bilimde ve teknolojide farkındalık oluşturan, eğitimde örnek olan proje ve desteklerimize yenilerini ekliyoruz. Bu yıl da YKS ve LGS'de derece elde eden öğrencilerimizi ödüllerle buluşturduk. Başarılarıyla bizlere sevinç ve gurur yaşatan tüm öğrencilerimizi tebrik ediyorum" değerlendirmesinde bulundu. Sandıkçı ayrıca, ilkokul birinci sınıfa adım atan tüm öğrencilere çanta ve kırtasiye seti ulaştırıldığını hatırlatarak ailelere ve öğretmenlere desteklerinden ötürü teşekkür etti.

DERECELERE GÖRE FARKLI ÖDÜLLER VERİLDİ

Törende, sınav sonuçlarına göre dereceye giren öğrencilere hediye takdimi yapıldı.

YKS Dereceleri: İlk 500'deki öğrencilere tablet bilgisayar, ilk 5 bin arasındaki gençlere akıllı saat, ilk 50 binde yer alanlara ise kulak içi bluetooth kulaklık verildi.

LGS Dereceleri: %1'lik dilime giren öğrencilere tablet bilgisayar ve gram altın, %5'lik dilimde yer alanlara akıllı saat, %10'luk dilimdeki öğrencilere ise kulak üstü bluetooth kulaklık sunuldu.

Canik Kaymakamı Şeref Aydın ve Canik İlçe Milli Eğitim Müdürü Zahit Köseoğlu'nun da yer aldığı organizasyon, toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle tamamlandı.