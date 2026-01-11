Ali Mahir Başarır, CHP milletvekillerinin asgari ücretin 39 bin liraya yükseltilmesi ve en düşük emekli aylığının da bu seviyeye çıkarılması talebiyle başlattığı “Meclis’i terk etmeme” eyleminin üçüncü gününde iktidara sert sözlerle yüklendi.

Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’ndaki eylemi devam ederken konuşan Başarır, CHP grubunun emeklinin, işçinin ve yoksulların sesi olmak için Meclis’te bulunduğunu vurguladı.

İktidar sıralarını eleştiren Başarır, Meclis’te halktan yana bir irade yerine sermayenin çıkarlarını savunan bir tablo olduğunu savundu. Bazı Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekillerinin eylemi küçümseyen tavırlar sergilediğini ifade eden Başarır, “Nöbetin nasıl gittiğini sorarak dalga geçenler var. Nöbetimiz gayet iyi gidiyor. Ama şunu bilsinler ki, iktidar nöbetlerinin de sonuna geldiler” dedi.

CHP’li Başarır, konuşmasında halkın iradesine vurgu yaparak, “Biz bu halk için buradayız, bir hakkın teslimi için buradayız. 24 saat nöbet tutuyoruz. Sonunda kazanan halk, hak ve bu millet olacak” ifadelerini kullandı.

CHP milletvekillerinin eyleminin, ücretler ve emekli aylıkları konusunda düzenleme yapılana kadar Meclis gündeminde tutulacağı belirtildi.