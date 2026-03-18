Okul Sporları Yıldızlar Yüzme Müsabakalarında 100 metre kurbağalama branşında 3. olan başarılı yüzücü Ali Çınar Bilgin ve antrenörü Uğur Özdemir, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir’i ziyaret etti.

Okul Sporları Yıldızlar Yüzme Müsabakaları 1-3 Mart tarihlerinde Edirne’de düzenlendi. Bilecikli başarılı yüzücü Ali Çınar Bilgin, müsabakaların 100 metre kurbağalama branşında 3. olarak aynı zamanda SEM barajı ve Milli Takım seçme barajını geçti.

Sporcu bu başarısı ile 17-19 Nisan tarihlerinde Edirne’de yapılacak Yıldız Milli Takım Seçme Müsabakalarında Bilecik’i temsil etmeye hak kazandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, sporcu ve antrenörü Uğur Özdemir’i tebrik ederek başarılarının devamını diledi.