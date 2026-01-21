Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

Bilecik Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Judo Takımı sporcuları ve Okul Sporları Judo Türkiye Şampiyonası üçüncüsü Muzaffer Buğra Sezer, İl Müdürü Ramazan Demir’i ziyaret etti.

28 Aralık 2025’te düzenlenen Spor Toto Büyükler Süper Lig Yükselme Müsabakaları’nda üçüncü olarak 2026 yılında Süper Lig’de mücadele etme hakkı kazanan Bilecik Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Judo Takımı sporcuları ile 5–6 Ocak 2026 tarihlerinde Ordu’da düzenlenen Okul Sporları Judo Türkiye Şampiyonası’nda +90 kgda üçüncü olan Muzaffer Buğra Sezer ve antrenörü Serkan Can İl Müdürü Ramazan Demir’i ziyaret etti.

Müdür Demir, sporcuları, Milli Takım Antrenörü Serkan Can’ı ve Kulüp Başkanı İsmail Kamalı’yı tebrik ederek başarılarının devamını diledi.