Premier Lig'de Manchester City ve Arsenal gibi dev kulüplerin formalarını giyen ve Süper Lig'de 3 sezon Başakşehir'de top koşturan Gael Clichy, teknik direktörlük kariyerine ilk adımını attı.

Profesyonel futbolculuk kariyerine İsviçre'nin Servette kulübünde son verdikten sonra Fransa U21 Milli Takımı'nda yardımcı antrenörlük yapan Clichy, Fransa 3. Lig ekibi Caen'in teknik direktrlük koltuğuna orturdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Stade Malherbe Caen, profesyonel takımın başına Gaël Clichy'nin getirildiğini açıklar. Eski bir Fransa Milli Takımı oyuncusu olarak kulübümüze üst düzey tecrübe, modern futbol anlayışı ve günlük çalışma disiplinini taşıyacaktır" denildi.