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Transfer döneminin son günlerine girilirken Başakşehir'in Galatasaray forması giyen Mario Lemina ile ilgilendiği öne sürüldü.

Gabonlu orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak için Başakşehir'in girişimlere başladığı iddia edilirken Başkan Göksel Gümüşdağ, konuya açıklık getirdi.

'LEMINA İLE NE İLGİMİZ NE DE GÖRÜŞMEMİZ OLDU'

HT Spor'a konuşan Göksel Gümüşdağ, şu ana kadar Mario Lemina için herhangi bir girişimde bulunmadıklarını belirterek transfer iddiasını yalanladı.

Gümüşdağ, "Lemina ile şimdiye kadar ne ilgimiz ne de bir görüşmemiz oldu ama transferin son gününe kadar neler olur bilemem" ifadelerini kullandı.

BAŞAKŞEHİR 1-2 TRANSFER DAHA YAPACAK

Transfer çalışmalarının devam ettiğini de açıklayan Başakşehir Başkanı, kadroya yeni takviyelerin geleceğinin sinyalini verdi.

Gümüşdağ, "Biz de son güne kadar 1-2 oyuncu transfer edeceğiz" diyerek transfer dönemi kapanmadan Başakşehir'in kadrosuna yeni isimler katmayı planladığını açıkladı.