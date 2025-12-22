Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Başakşehir Gaziantep FK'yı ağırladı.
Fatih Terim Stadyumu'nda saat 17.00'da başlayan karşılaşmayı Başakşehir 5-1'lik farklı bir skorla kazandı.
Başakşehir, 21. dakikada Shomurodov'un gol perdesini açmasıyla 1-0 öne geçti. Gaziantep FK'nın 26'da Camara ile bulduğu eşitlik golüne Fayzullayev ile 3 dakika sonra hızlı yanıt veren İstanbul ekibi devreye 2-1'lik üstünlükle girdi.
Arda Kızıldağ'ın kendi kalesine attığı golle fark 3'e çıktı. Umut Güneş 68'de ağları havalandırarak skoru 4-0'a getirirken Gaziantep FK'da üst üste gördüğü sarı kartlarla Kevin Rodrigues oyundan atıldı.
Başakşehir, 10 kişi kalan rakibi karşısında 84'te Brnic'in golüyle skoru tayin ederek rahat bir galibiyete ulaştı.
BAŞAKŞEHİR 4 HAFTADA 10 PUAN TOPLADI
Son 4 haftada 10 puan toplayarak üst sıralara tırmanan Başakşehir ligin ilk yarısını 23 puanda 7. sırada tamamladı.
Öte yandan istifa ettikten sonra hafta içi yeniden görevine geri dönen Burak Yılmaz, takımın başında çıktığı ilk maçta Gaziantep FK'daki en ağır yenilgilerinden birini aldı.