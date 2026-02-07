Başakşehir Şahintepe Mahallesi Şehit Polis Fethi Sekin Caddesi üzerinde saat 11.30 sıralarında meydana gelen olayda, altyapı çalışması kapsamında yaklaşık 5 metre derinlikte kaynak yapan 43 yaşındaki Murat Korkmaz’ın üzerine, çalışma sırasında kopan taş parçaları düştü. Korkmaz, çukurda mahsur kaldı.

İŞÇİ HALAT VE SEDYEYLE KURATILDI

Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, çukurda kalan işçiyi sedyeye aldı. Halatla bağlanan sedye, kepçe yardımıyla kontrollü şekilde yukarı çıkarıldı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Kurtarılan işçi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yapılan ilk kontrollerin ardından Murat Korkmaz’ın sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.