Trafik kazaları engellenemiyor. TEM Otoyolu Edirne istikameti Ziya Gökalp Mahallesi mevkisinde bir TIR, iki otomobil ve iki hafif ticari araç birbirine girdi. Kaza yerine çok sayıda ekip gönderildi.

Kazada 5 vatandaş yaralandı. TIR şoförü S.A., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza nedeniyle oluşan trafik yoğunluğu, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Öte yandan yetkililer sık sık vatandaşları yağışlı havada kaygan yol koşuşşarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.