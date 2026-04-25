Bahçeşehir 1. Kısım Mahallesi’nde kaydedilen ve kısa sürede sosyal medya platformlarında yayılan görüntülerde, bir kadının savunmasız bir köpeği camdan sarkıttığı ve acımasızca darbettiği anlar yer aldı. Kamuoyunda infial yaratan bu şiddet görüntüleri üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri kimlik tespiti için geniş çaplı çalışma başlattı.

EKİPLER KISKIVRAK YAKALADI

Polis ekiplerince yürütülen titiz çalışma sonucunda, köpeğe şiddet uygulayan şüphelinin S.D. olduğu belirlendi. Kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki sorgusunun tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili yapılan detaylı incelemede önemli bir ayrıntı daha ortaya çıktı. Söz konusu dehşet görüntülerinin eski bir tarihte çekildiği saptandı. Şiddete maruz kalan köpeğin ise emniyet birimlerince muhafaza altına alındığı ve ardından gerçek sahibine teslim edildiği öğrenildi.

Yetkililer, hayvana yönelik şiddet olaylarına karşı kararlılıkla mücadele edileceğini ve benzer görüntülerin titizlikle takip edildiğini vurguladı.