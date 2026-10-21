Başakşehir ile Rusya temsilcisi Zenit'in eski futbolcuları, Verona Avrasya Ekonomik Forumu kapsamında düzenlenen gösteri maçında karşı karşıya geldi.

Başakşehir tesislerinde oynanan ve büyük çekişmeye sahne olan mücadeleyi ev sahibi ekibin veteran futbolcuları 3-2 kazandı.

Karşılaşmanın ardından Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ ve eski millî futbolcu Mesut Özil, organizasyonun önemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

İki isim de sporun birleştirici gücüne dikkat çekerken Rus kulüplerine uygulanan uluslararası yaptırımlar üzerinden FIFA ve UEFA'ya çağrıda bulundu.

BAŞAKŞEHİR ZENİT'İ 3-2 MAĞLUP ETTİ

Başakşehir'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen gösteri maçında iki kulübün eski futbolcuları sahaya çıktı.

Başakşehir veteran takımında Zeki Korkmaz, Rızvan Şahin, Ferhat Öztorun, Behram Zülaloğlu, Ömer Can Sokullu, Yiğitcan Erdoğan, İlyas Kahraman, Serhat Gülpınar, Ekrem Ekşioğlu ve Metin Depe forma giydi.

Zenit veteran takımında ise Aleksandr Viktorovich Gorshkov, Aleksei Sergeyevich Ionov, Aleksandr Sergeyevich Spivak, Aleksei Andreyevich Igonin, Denis Vyacheslavovich Ugarov, Dmitry Alekseyevich Makarov ve Konstantin Anatolyevich Konoplev yer aldı.

Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin ve kulübün eski yöneticisi Mustafa Eröğüt de Göksel Gümüşdağ ile birlikte karşılaşmayı saha kenarından takip etti.

GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ: 'SPORUN BARIŞ İÇİN SON DERECE ÖNEMLİ BİR ARAÇ OLDUĞUNA İNANIYORUZ'

Organizasyonun Türkiye ile Rusya arasındaki dostluk ilişkilerine katkı sağlayacağını belirten Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, sporun barış ve uluslararası iş birliği açısından taşıdığı öneme dikkat çekti.

Gümüşdağ, geçmişte Shakhtar Donetsk'i de Başakşehir tesislerinde ağırladıklarını hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

"Verona Avrasya Ekonomik Forumu kapsamında Zenit'in değerli veteran futbolcularını ağırlamaktan bir kez daha mutluluk ve onur duyduğumu ifade etmek istiyorum. Sahada yaşanacak bu buluşmanın sportif rekabetin ötesinde Türkiye ve Rusya arasında dostluk ilişkilerinin gelişmesine katkı sağlayacağına inanıyorum.

Bölgede barış ve huzura her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğumuz bir dönemde sporun bu birleştirici gücünü kullanarak çok daha anlamlı buluyoruz. Biz sporun barış için son derece önemli bir araç olduğuna inanıyoruz. Savaşların bir an önce sona ermesini, sorunların diyalog ve diplomasi yoluyla çözüme kavuşmasını temenni ediyoruz.

Başakşehir Futbol Kulübü olarak savaşın ilk dönemlerinde şu anda Türk teknik direktör Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Kulübü'nü bu tesislerde ağırlamıştık. Şimdi de uluslararası arenada yarışma hakkı elinden alınan Rusya'nın önemli kulüplerinden Zenit'le veteranlar düzeyinde karşılaşma yaptık.

Umarım Rus kulüplerine uygulanan çifte standart bir an önce son bulur ve uluslararası arenada yeniden yer alarak dünya futbol ailesinin bir parçası olarak mücadele etmeye devam ederler. Çünkü futbolun ayrıştıran değil birleştiren, uzaklaştıran değil yakınlaştıran bir güç olması gerektiğine inanıyoruz. Başakşehir FK olarak bu evrensel gücüyle barışa, dostluğa, uluslararası bir ilişki ve iş birliğine katkı sunmayı çok önemsiyoruz. Bu anlamlı organizasyona katkı sağlayan herkese teşekkür ediyoruz. Karşılaşmanın iki kulüp ve ülkelerimiz arasında dostluk bağlarını daha da güçlendirmesini diliyorum"

GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ'DAN FIFA VE UEFA'YA ÇİFTE STANDART TEPKİSİ

Rus takımlarının uluslararası organizasyonlardan men edilmesini de değerlendiren Göksel Gümüşdağ, İsrail takımlarına benzer yaptırımlar uygulanmamasını eleştirdi.

FIFA ve UEFA'nın bütün ülkelere eşit yaklaşması gerektiğini savunan Gümüşdağ, Rus kulüplerinin yeniden uluslararası müsabakalarda yer alabilmesi yönünde çağrı yaptı.

Gümüşdağ konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Şimdi burada bir çifte standart var. Bütün dünya görüyor. Futbolda da, tüm sporda da İsrail'e bir yaptırım uygulamayıp Rusya'ya uyguladıkları yaptırım adil değil. Sadece futbolda değil, bence her alanda Türkçü olarak böyle değerlendiriyoruz. Dolayısıyla Rusya'ya yapılan bu yaptırımın da adil olmadığını ve bir an evvel sonlandırılmasını, FIFA'nın, UEFA'nın burada çok adil bir tavır göstermesi lazım.

Futbol siyasetin dışında bir alan, dolayısıyla dünya siyasetinin dışında Rusya'nın da bütün sporlarda ve futbolda rekabet etme yolunun açılması gerektiğine inanıyorum. Yoksa çok farklı bir alana gidiyor. Yani bir başkasına yapılmayanı bir başkasına yaptığınızda orada adalet sağlama şansınız mümkün değil. Onun için bu adil olmayan şeyi burada bir kez daha dile getirmek istiyorum.

İnşallah bundan sonra bu sesimizi buradan da duyarlar ve Rus arkadaşlarımıza, dostlarımıza, kardeşlerimize bu kapıyı açarlar. Başakşehir olarak bu evrensel gücüyle barışa, dostluğa, uluslararası bir ilişki ve iş birliğine katkı sunmayı çok önemseriz. Bu anlamlı organizasyona katkı sağlayan herkese teşekkür ediyoruz. Karşılaşmanın iki kulüp ve ülkelerimiz arasında dostluk bağlarını daha da güçlendirmesini diliyorum"

MESUT ÖZİL: 'ÇİFTE STANDARDI ARTIK BİR KENARA KOYUN'

Başakşehir ile Zenit'in veteran futbolcularını buluşturan organizasyonda yer alan Mesut Özil de karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Futbolun farklı milletlerden insanları bir araya getirdiğini belirten Özil, Rusya ve İsrail'e yönelik sportif yaptırımlar arasındaki farklılıklara dikkat çekerek FIFA'ya seslendi.

Mesut Özil şunları söyledi:

"Öncelikle tebrik ediyorum, çok güzel bir organizasyon yapmışsınız. Beni de davet ettiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Rus arkadaşlarımıza da tebrik ediyorum burada oldukları için. Futbol her zaman barışı getirmiştir. Orada ırkı, dini hiçbir şekilde bakmadığımız sürece her zaman spor camiası insanları bir arada tutmuştur. Malum biliyorsunuz FIFA bu süreçte İsrail takımlarına ambargo uygulamadı ama Rus takımlarına uyguladı. Burada da FIFA'ya seslenmek istiyorum. Burada çifte standardı artık bir kenara koyup inşallah herkese aynı şekilde davranırlar. O yüzden bu organizasyonu yaptığınız için çok teşekkür ediyorum"