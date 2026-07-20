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UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde 3. eleme turu kura çekimi gerçekleştirildi. İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi’nde yapılan kura sonrası Başakşehir’in muhtemel rakibi belli oldu.

İLK HEDEF INTER TURKU

Başakşehir, 2. eleme turunda Finlandiya temsilcisi Inter Turku ile karşı karşıya gelecek. Bu turu geçmesi halinde temsilcimiz bir üst aşamaya yükselecek.

RAKİP VADUZ - INTER ESCALDES GALİBİ

Başakşehir’in Inter Turku engelini aşması durumunda 3. eleme turundaki rakibi Vaduz ile Inter Escaldes eşleşmesinin galibi olacak.

AVRUPA HEDEFİ

Turuncu-lacivertli ekip, bu eşleşmeyi de geçerek UEFA Konferans Ligi’nde grup aşamasına kalma yolunda önemli bir avantaj elde etmeyi hedefliyor.