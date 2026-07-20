UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde 3. eleme turu kura çekimi gerçekleştirildi. İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi’nde yapılan kura sonrası Başakşehir’in muhtemel rakibi belli oldu.

Başakşehir turu geçerse rakibi belli oldu - Resim : 1

İLK HEDEF INTER TURKU

Başakşehir, 2. eleme turunda Finlandiya temsilcisi Inter Turku ile karşı karşıya gelecek. Bu turu geçmesi halinde temsilcimiz bir üst aşamaya yükselecek.

RAKİP VADUZ - INTER ESCALDES GALİBİ

Başakşehir’in Inter Turku engelini aşması durumunda 3. eleme turundaki rakibi Vaduz ile Inter Escaldes eşleşmesinin galibi olacak.

AVRUPA HEDEFİ

Turuncu-lacivertli ekip, bu eşleşmeyi de geçerek UEFA Konferans Ligi’nde grup aşamasına kalma yolunda önemli bir avantaj elde etmeyi hedefliyor.

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