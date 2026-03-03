Yeniçağ Gazetesi
03 Mart 2026 Salı
Başakşehir - Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

Başakşehir - Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu’nun 4. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Başakşehir’e konuk oluyor.

Gül Devrim Koyun
Başakşehir - Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

Grupta 6 puanla ikinci sırada bulunan bordo-mavililer, galibiyetle üst tur biletini garantilemeyi hedeflerken, ev sahibi Başakşehir de kazanmak zorunda olduğu maçta sahaya çıkacak.

Başakşehir - Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

Başakşehir - Trabzonspor karşılaşması ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? Mücadelenin tüm detayları, son gelişmeler ve muhtemel ilk 11’ler...

Başakşehir - Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

BAŞAKŞEHİR - TRABZONSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Mücadele Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak.

Başakşehir - Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

BAŞAKŞEHİR - TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.

Başakşehir - Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

BAŞAKŞEHİR - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

A Spor'dan canlı yayınlanacak.

Başakşehir - Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

BAŞAKŞEHİR - TRABZONSPOR MAÇI KİM YÖNETECEK?

Mücadeleyi Ozan Ergün'ün yönetecek.

Başakşehir - Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

BAŞAKŞEHİR MUHTEMEL 11

Doğan, Onur, Duarte, Opoku, Operi, Berat, Kemen, Fayzullayev, Brnic, Shomurodov, Selke.

Başakşehir - Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

TRABZONSPOR MUHTEMEL 11

Onuralp, Pina, Savic, Batagov, Lovik, Oulai, Ozan, Zubkov, Muçi, Nwakaeme, Onuachu.

