Grupta 6 puanla ikinci sırada bulunan bordo-mavililer, galibiyetle üst tur biletini garantilemeyi hedeflerken, ev sahibi Başakşehir de kazanmak zorunda olduğu maçta sahaya çıkacak.
Başakşehir - Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu’nun 4. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Başakşehir’e konuk oluyor.Derleyen: Gül Devrim Koyun
Haberi Paylaş
1 8
Başakşehir - Trabzonspor karşılaşması ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? Mücadelenin tüm detayları, son gelişmeler ve muhtemel ilk 11’ler...
2 8
BAŞAKŞEHİR - TRABZONSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Mücadele Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak.
3 8
BAŞAKŞEHİR - TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?
Karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.
4 8
BAŞAKŞEHİR - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
A Spor'dan canlı yayınlanacak.
5 8
BAŞAKŞEHİR - TRABZONSPOR MAÇI KİM YÖNETECEK?
Mücadeleyi Ozan Ergün'ün yönetecek.
6 8
BAŞAKŞEHİR MUHTEMEL 11
Doğan, Onur, Duarte, Opoku, Operi, Berat, Kemen, Fayzullayev, Brnic, Shomurodov, Selke.
7 8
TRABZONSPOR MUHTEMEL 11
Onuralp, Pina, Savic, Batagov, Lovik, Oulai, Ozan, Zubkov, Muçi, Nwakaeme, Onuachu.
8 8
Kaynak: Spor Servisi