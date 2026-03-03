Türkiye Kupası A Grubu’nun 4. haftasında Trabzonspor Başakşehir ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.
Fatih Terim Stadyumu’nda saat 20.30’de başlayan maçı hakem Ozan Ergün yönetiyor.
BAŞAKŞEHİR-TRABZONSPOR İLK 11’LER
Başakşehir: Doğan, Duarte, Ba, Operi, Onur, Umut, Kemen, Fayzullaev, Shomurodov, Brnic, Da Costa
Trabzonspor: Onuralp, Pina, Savic, Batagov, Mustafa, Okay, Bouchouari, Muçi, Nwakaeme, Augusto, Umut.
BAŞAKŞEHİR 2-1 TRABZONSPOR CANLI ANLATIM
1' Ozan Ergün'ün ilk düdüğüyle Başakşehir-Trabzonspor maçı başladı.
TRABZONSPOR AUGUSTO İLE TEHLİKELİ GELDİ
4' Hızını kullanarak ceza sahası içerisine giren Augusto son çizgide kale önüne çevirdi. Başakşehir savunması Muçi'den önce araya girerek topu kornere çeldi.
FELIPE AUGUSTO SAHNEDE!— A Spor (@aspor) March 3, 2026
🔴🔵 Trabzonspor, Başakşehir karşısında Felipe Augusto'nun golüyle 1-0 önde! pic.twitter.com/Nnx34yyU4a
AUGUSTO KAFA GOLÜYLE TRABZONSPOR'U ÖNE GEÇİRDİ
6' Muçi'nin kornerden ortasında kafayı vuran Felipe Augusto Trabzonspor'u öne geçirdi.
ONURALP KRİTİK MÜDAHALEDE BULUNDU
34' Fayzullaev'in kale önüne çevirdiği topa Shomurodov'dan önce Onuralp son anda uzanarak müdahalesini yaptı ve mutlak golü önledi.
🔴🔵 Trabzonspor'da Umut Nayir, ilk yarının son anlarında gole çok yaklaştı! pic.twitter.com/HrE4BEoNhb— A Spor (@aspor) March 3, 2026
UMUT NAYIR NET POZİSYONDA DOĞAN ALEMDAR'I GEÇEMEDİ
43' Felipe Augusto'nun ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Umut Nayır şutunda Doğan Alemdar'ı geçemedi.
BAŞAKŞEHİR TEHLİKELİ GELDİ
45+1' Sağ kanattan yapılan ortada Shomurodov'un kafa vuruşunda top Onuralp'te kaldı.
İLK YARI SONUCU: BAŞAKŞEHİR 0-1 TRABZONSPOR
💥 SKORDA DENGE VAR!— A Spor (@aspor) March 3, 2026
🟠🔵 Başakşehir, Trabzonspor karşısında 46. dakikada golü buldu ve durumu 1-1'e getirdi. pic.twitter.com/PIxqSRZINo
BAŞAKŞEHİR İKİNCİ YARIYA GOLLE BAŞLADI
46' Ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde topu önünde bulan Da Costa'nın golüyle Başakşehir beraberliği yakaladı.
FAYZULLAEV UZAKTAN ŞANSINI DENEDİ
59' Fayzullaev'in ceza sahası dışından sert şutunda top direğin az farkla yanından dışarı çıktı.
DA COSTA'NIN KAFA VURUŞUNDA TOP ONURALP'TE KALDI
61' Shomurodov'un ortasında Da Costa ceza sahası içerisinde kafa vuruşunu yaptı. Top kaleci Onuralp'te kaldı.
BAŞAKŞEHİR BRNIC'İN GÖLÜYLE ÖNE GEÇTİ
65' Nuno Da Costa'nın pasında Brnic kaleciyle karşı karşıya pozisyonda dar açıdan çektiği şutta ağları havalandırdı. Başakşehir öne geçti.