Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Avrupa mücadelesi veren iki zorlu ekip Başakşehir ile Göztepe karşı karşıya geldi.

ÖMER ALİ ŞAHİNER PERDEYİ ERKEN AÇTI

Fatih Terim Stadyumu'nda saat 16.00'da oynanan karşılaşmaya ev sahibi Başakşehir Ömer Ali Şahiner'in 13. dakikada attığı golle hızlı başladı.

ALTUNES SKORA EŞİTLİĞİ GETİRDİ

Göztepe yeni transferi Alexis Antunes'in 39. dakikada topu ağlara göndermesiyle skorda eşitliği yakaladı.

BAŞAKŞEHİR'DE BRNIC SON SÖZÜ SÖYLEDİ

İlk yarısı karşılıklı gollerle berabere geçilen karşılaşmada Başakşehir 69'da Brnic'in harika golüyle maçta bir kez daha öne geçti.

Kalan dakikalarda skoru korumasını bilen Nuri Şahin'in öğrencileri sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla; ligde üst üste üçüncü maçını kazanan Başakşehir puanını 42'ye yükselterek galibiyet hasreti 5 maça çıkan Göztepe ile puanını eşitlemiş oldu.