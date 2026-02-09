Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, Dinamo Tiflis forması giyen Saba Kharebashvili transferini tamamladı. İstanbul ekibi yaptığı açıklamada transfer detaylarını verdi.
Başakşehir'in açıklaması:
Kulübümüz, Saba Kharebashvili’nin transferi konusunda Dinamo Tiflis ile anlaşmaya varmıştır.
Gürcü Milli futbolcunun kulübümüze transferi, 18 yaşına ulaşacağı 2026–2027 sezonu itibarıyla gerçekleştirilecektir
KARİYERİ
Genç yaşta parlayan Kharebashvili, Dinamo Tbilisi formasıyla bugüne kadar 58 resmi maça çıkarken 6 asist yaptı.