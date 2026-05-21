Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, deneyimli futbolcusu Ömer Ali Şahiner ile yola devam etme kararı aldı.

İstanbul ekibi, kaptan Ömer Ali Şahiner'in sezon sonu biten sözleşmesini 2027/28 sezonu sonuna kadar uzattı.

BAŞAKŞEHİR'DEN RESMİ AÇIKLAMA

Başakşehir'in yaptığı açıklama şu şekilde:

"Kaptanımız Ömer Ali Şahiner'in sözleşmesi, 2027-2028 sezonu sonuna dek uzatılmıştır. Futbolcumuzun imza törenine Başkanımız Göksel Gümüşdağ katıldı.

Geldiği ilk günden bu yana özverisi ve çalışkanlığı ile ailemizin kıymetli parçalarından biri olan ve takımımıza önemli katkılarda bulunan Ömer Ali Şahiner'e kulübümüzde başarılarının devamını diliyoruz."

SEZON KARNESİ

Ömer Ali Şahiner, Başakşehir FK formasıyla bu sezon 31 maça çıktı. 34 yaşındaki sağ bek, 3 gol atarken 1 asist yaptı ve 5 karşılaşmada sarı kart gördü.