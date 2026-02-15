Süper Lig’in 22. haftasında Başakşehir, bugün saat 20.00’de sahasında Beşiktaş’ı konuk ediyor.
Gerginlik sürüyor: Sergen Yalçın ile Nuri Şahin’in yüz yüze gelişi
Trendyol Süper Lig'de zorlu randevu: Nuri Şahin'in komutasındaki Başakşehir, Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ını konuk ediyor. İkili arasındaki tartışmalar da tekrar gündeme geldi...Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
İki takımın çalıştırıcısı Nuri Şahin ve Sergen Yalçın'ın 2024-25 sezonundaki tartışması tekrar gündeme geldi.
Neler Olmuştu?
Sergen Yalçın katıldığı televizyon programında, Nuri Şahin için " Dortmund'a hoca olmak bu kadar kolay mı? Soru bu. Antalya'da 2 sene çalış, hiçbir şey yapma. Hiçbir başarı yok. Sonra Dortmund'a hoca ol. Bu nasıl oluyor? Bu basit bir şey mi? Teknik direktörlükte bir yere gelmek için bazı başarılar elde etmen gerekmiyor mu?" demişti.
Sergen Yalçın'ın sözlerine cevap veren genç çalıştırıcı ise "Söylediklerine çok güldüm. Bence komik. Bana yakışmaz bu konulara çok girmek. Zaten bu yüzden reyting için yapılıyor. 'Ona buna sallayayım, konuşulsun' diyerek. Benim hayata felsefeme, değerlerime çok ters bir durum. Hiçbir zaman bir hocayı, futbolcuyu eleştirmem" açıklamasını yapmıştı.
Yaşanılan tartışmaların ardından Nuri Şahin, Dortmund'un Real Madrid'e 5-2 yenildiği maçtan sonra takımdan gönderilmişti. Devamında tartışmalar da devam etti.
Nuri Şahin'in Dortmund'dan ayrılmasının ardından Sergen Yalçın "Nuri Şahin'in böyle cevaplar vermesi çok saçma. Nuri kardeşim, bende apoletler var, sende ne var? Nerede bir başarın var? Böyle kalırsın, ağzına sokarım lafı. Önce başarılı olsunlar, kupalar kazansınlar, ondan sonra karşılıklı konuşalım. Aynı seviyede değiliz. Reyting için Nuri Şahin'e niye sallayayım? Nuri'nin ne reytingi var? Şu an senin antrenörlük seviyen benimle ilgili konuşacak noktada değil" sözlerini sarf etmişti.
Sergen Yalçın, "Farioli hakkında zaten konuşmaya cesaret edemezsin çünkü senin öyle bir antrenörlüğün yok. Sen henüz antrenörlük seviyesinde oralara çıkmadın. Aramızda fark var. Bende kupalar var. Ben çoktan çıktım oralara. Aynı seviyede değiliz hocam Farioli ile falan. Bunların hiçbir başarıları yok. Önce bir başarılı olup kupaları alsınlar sonra gelip masada konuşalım" şeklinde konuşmuştu.
Nuri Şahin'in "reyting" vurgusuna değinen Yalçın, "Nuri'nin ne reytingi var Allah aşkına. Nuri'yi konuşup kimden reyting alacağız? Ayrıca çocuk için kötü şeyler de söylemedim ama sen bana tutup böyle şeyler dersen ben seni bitiririm. Sen sus işini yap. Türk olarak senle gurur duyuyoruz. Bir an evvel iyi yerlere gelmeye bak. Senin antrenörlük seviyen şu an benle konuşacak pozisyonda değil kusura bakmasın" demişti.
İki Takım Da Yenilmiyor
Nuri Şahin komutasındaki Başakşehir, ligde oynadığı son 8 maçı da kaybetmedi ve formda bir süreçten geçiyorlar.
Beşiktaş ise oynadığı son 14 maçta da kaybetmedi; siyah-beyazlı ekip, son olarak 2 Kasım'da Fenerbahçe'ye kaybetmişti.