Başakşehir, sözleşmesi sona eren Brezilyalı savunma oyuncusuyla yolların ayrıldığını duyurdu.
BAŞAKŞEHİR'DE 5,5 SEZON FORMA GİYDİ
Kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki stoperin Başakşehir forması altında uzun yıllar mücadele ettiği hatırlatıldı.
Açıklamada Duarte’ye kulübe verdiği katkılar nedeniyle teşekkür edilirken kariyerinin geri kalan bölümü için başarı mesajı paylaşıldı.
205 MAÇTA GÖREV ALDI
Leo Duarte, 2020-2021 sezonunun devre arasında İtalya Serie A ekibi Milan’dan transfer edilmişti.
Brezilyalı futbolcu, Başakşehir kariyerinde tüm kulvarlarda toplam 205 karşılaşmada görev aldı ve 2 gol kaydetti.