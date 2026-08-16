Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Başakşehir ile Kocaelispor karşı karşıya geldi.
BAŞAKŞEHİR KOCAELİSPOR'U MAĞLUP ETTİ
Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi Başakşehir 2-0'lık skorla kazandı.
GOLLER OPERI VE SHOMURODOV'DAN GELDİ
Başakşehir'e galibiyeti getiren goller 14. dakikada Christopher Operi ve 72. dakikada Eldor Shomurodov'dan
Bu sonucun ardından Başakşehir yeni sezona 3 puanla başladı.
GELECEK HAFTA MAÇLARI
Başakşehir, gelecek hafta Trabzonspor'a konuk olacak. Kocaelispor ise evinde Amed Sportif'i ağırlayacak.