Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Başakşehir ile Kocaelispor karşı karşıya geldi.

BAŞAKŞEHİR KOCAELİSPOR'U MAĞLUP ETTİ

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi Başakşehir 2-0'lık skorla kazandı.

Başakşehir Kocaelispor'u yenerek sezona 3 puanla başladı - Resim : 1

GOLLER OPERI VE SHOMURODOV'DAN GELDİ

Başakşehir'e galibiyeti getiren goller 14. dakikada Christopher Operi ve 72. dakikada Eldor Shomurodov'dan

Bu sonucun ardından Başakşehir yeni sezona 3 puanla başladı.

GELECEK HAFTA MAÇLARI

Başakşehir, gelecek hafta Trabzonspor'a konuk olacak. Kocaelispor ise evinde Amed Sportif'i ağırlayacak.