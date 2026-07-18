UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda temsilcimiz Başakşehir'in Finlandiya ekibi Inter Turku'yu konuk edeceği karşılaşmanın hakemi belli oldu.
KRİTİK MAÇIN HAKEMİ İSPANYOL HAKEM JUAN MARTINEZ MUNUERA OLDU
UEFA'nın yaptığı açıklamaya göre, 22 Temmuz Çarşamba günü Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak mücadeleyi İspanyol hakem Juan Martinez Munuera yönetecek.
Munuera'nın yardımcılıklarını Diego Barbero ile Miguel Martinez üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Francisco Jose Hernandez Maeso olacak.
BAŞAKŞEHİR EVİNDE AVANTAJLI SKOR PEŞİNDE
Başakşehir, Inter Turku karşısında avantajlı bir skor alarak UEFA Konferans Ligi'nde turun kapısını aralamayı hedefliyor.