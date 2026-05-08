RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig’in 33. hafta mücadelesinde yarın sahasında Samsunspor ile karşı karşıya gelecek.

Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynanacak karşılaşmanın başlama saati 20.00 olarak açıklandı.

Ligde şu ana kadar 14 galibiyet, 9 beraberlik ve 9 mağlubiyet alan İstanbul temsilcisi, 51 puanla 6. sırada bulunuyor.

Turuncu-lacivertliler, 52 puanla 5. basamakta yer alan Göztepe’nin hemen arkasında haftaya girerken, Samsunspor karşısında kazanarak rakibinin puan kaybını bekleyecek.

Teknik direktör Nuri Şahin yönetimindeki Başakşehir, iç sahada oynadığı son 5 lig maçında 4 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederek 13 puan topladı. İstanbul ekibi, evindeki son 3 mücadelede rakiplerine gol şansı tanımadı.

Ligde son 4 maçını kazanan Samsunspor ise haftaya 48 puanla 7. sırada girdi.

İki ekip arasında sezonun ilk devresinde Samsun’da oynanan karşılaşmayı Başakşehir 2-0 kazanmıştı.