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Trendyol Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir, geçen sezon İtalya Serie A temsilcisi Roma'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Eldor Shomurodov'un bonservisini aldı.

SHOMURODOV'UN 2 YILLIK SÖZLEŞMESİ DEVREYE GİRDİ

İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, sözleşmede yer alan zorunlu satın alma opsiyonunun kullanıldığı ve Özbek milli futbolcunun iki yıllık sözleşmesinin yürürlüğe girdiği bildirildi.

Kulübün açıklamasında, "Kulübümüz, geçtiğimiz sezon kiralık olarak kadromuza kattığımız Eldor Shomurodov'un sözleşmesinde yer alan zorunlu satın alma opsiyonunu kullanmıştır. Özbek milli futbolcumuzun satın alma opsiyonunda yer alan iki yıllık sözleşmesi devreye girmiştir. Eldor Shomurodov'a turuncu-lacivert formamız altında başarılarının devamını diliyor, anlaşmanın kulübümüz ve oyuncumuz için hayırlı olmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

GOL KRALLIĞINI ONUACHU İLE PAYLAŞTI

Geride kalan sezonda Başakşehir formasıyla etkileyici bir performans sergileyen Shomurodov, Süper Lig'de çıktığı 34 maçta 22 gol kaydetti.

30 yaşındaki golcü, bu performansıyla Trabzonspor'un Nijeryalı santrforu Paul Onuachu ile birlikte sezonu gol krallığı unvanını paylaşarak tamamladı.