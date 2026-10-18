Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Başakşehir, sahasında Gaziantep Futbol Kulübü ile karşı karşıya geldi.

İstanbul temsilcisi Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup ederek üç puanın sahibi oldu.

Başakşehir'in gollerini Eldor Shomurodov ve Umut Güneş kaydederken konuk ekibin tek golü Serdar Dursun'dan geldi.

SHOMURODOV BAŞAKŞEHİR'İ ÖNE GEÇİRDİ

Karşılaşmaya hızlı başlayan Başakşehir, 8. dakikada öne geçti. Ceza yayı solunda Umut Bozok ile paslaşarak ceza sahasına hareketlenen Eldor Shomurodov, savunmadan seken topu göğsüyle kontrol ettikten sonra fileleri havalandırdı.

17. dakikada Karbownik'in ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top az farkla auta çıktı.

29. dakikada Başakşehir bir kez daha gole yaklaştı. Karbownik'in altıpas önünden yaptığı vuruş savunmadan sekerek Olsen'in önünde kaldı. Olsen'in gelişine şutunda meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.

BAŞAKŞEHİR'İN GOLÜ VAR'DAN DÖNDÜ

Aynı dakikada Başakşehir'in bulduğu ikinci gol, VAR incelemesinin ardından iptal edildi.

Olsen'in sağ kanattan yaptığı ortada Umut Bozok'un kafa vuruşunu kaleci Tobiasz çizgiden çıkardı. Dönen topu arka direkte Brnic ağlara gönderdi. Ancak VAR'dan gelen uyarının ardından pozisyonu saha kenarındaki monitörden inceleyen hakem Alpaslan Şen, Umut Bozok'un kafa vuruşunun ardından elle oynadığını belirleyerek golü geçersiz saydı.

45. dakikada Brnic'in sert şutunda top uzak direğin dibinden dışarı çıktı ve ilk yarı Başakşehir'in 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

SERDAR DURSUN GAZİANTEP FK'YA BERABERLİĞİ GETİRDİ

İkinci yarının 56. dakikasında Brnic'in sol kanattan ceza sahasına girerek yaptığı plase vuruşu kaleci Tobiasz kurtardı.

66. dakikada Gaziantep FK beraberliği yakaladı. Kozlowski'nin sol kanattan yaptığı ortada altıpas içerisinde iyi yükselen Serdar Dursun, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.

Konuk ekip, 70. dakikada bir kez daha Serdar Dursun ile gole yaklaştı. Kozlowski'nin sağ kanattan yerden ortasında Serdar'ın yakın mesafeden yaptığı vuruşu kaleci Muhammed kornere çeldi.

UMUT GÜNEŞ 81. DAKİKADA GALİBİYETİ GETİRDİ

Karşılaşmanın son bölümünde galibiyet golünü arayan Başakşehir, 81. dakikada yeniden öne geçti.

Umut Güneş, Eldor Shomurodov ile yaptığı verkaçın ardından ceza yayı solunda topu kontrol etti.

Yerden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderen Umut Güneş, skoru 2-1'e taşıdı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Başakşehir, Gaziantep FK karşısında sahadan galibiyetle ayrıldı.

ORHAN AK MAÇ SONUNDA KIRMIZI KART GÖRDÜ

Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından Gaziantep FK Teknik Direktörü Orhan Ak, hakem Alpaslan Şen tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı.

BAŞAKŞEHİR YENİLMEZLİK SERİSİNİ 3 MAÇA ÇIKARDI

Gaziantep FK karşısında elde ettiği galibiyetle puanını 11'e yükselten Başakşehir, Süper Lig'deki yenilmezlik serisini üç maça taşıdı.

Gaziantep FK ise kötü gidişini durduramadı. Son dört lig maçında galibiyet alamayan konuk ekip, üst üste üçüncü mağlubiyetini yaşayarak 8 puanda kaldı.

BAŞAKŞEHİR 2-1 GAZİANTEP FK

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Alpaslan Şen, Mert Bulut, Mücahid Adem Çelebi

Başakşehir: Muhammed Şengezer, Karbownik, Emin Bayram, Ousseynou Ba, Saba Kharebashvili (Ömer Ali Şahiner dk. 46), Olivier Kemen, Jakub Kaluzinski (Umut Güneş dk. 57), Andreas Skov Olsen (Yusuf Sarı dk. 57), Eldor Shomurodov, Ivan Brnic (Edin Visca dk. 72), Umut Bozok (Bertuğ Yıldırım dk. 72)

Yedekler: Deniz Dilmen, Hamza Güreler, Onur Ergün, Fayzullayev, Berkay Özcan

Teknik Direktör: Nuri Şahin

Gaziantep FK: Kacper Tobiasz, Luis Perez (Sabahattin Destici dk. 85), Arda Kızıldağ, Abena, Abakar Sylla (Kerim Çalhanoğlu dk. 46), Ogün Özçiçek, Sorescu, Gidado, Kozlowski, Drissa Camara (Karamba Gassama dk. 64), Stewart (Serdar Dursun dk. 57)

Yedekler: Ataberk Dadakdeniz, Efe Sarıkaya, Bacuna, Alexandru Maxim, Sontje Hansen, Halil Dervişoğlu

Teknik Direktör: Orhan Ak

Goller: Eldor Shomurodov (dk. 8), Umut Güneş (dk. 81) (Başakşehir), Serdar Dursun (dk. 66) (Gaziantep FK)

Kırmızı kart: Orhan Ak (Teknik Direktör) (Gaizantep FK)

Sarı kartlar: Saba Kharebashvili, Kaluzinski, Ousseynou Ba, Umut Güneş (Başakşehir), Drissa Camara, Sorescu, Kozlowski, Serdar Dursun (Gaziantep FK)