Ara transfer dönemini yoğun geçiren ve kadrosuna 5 takviye yapan Galatasaray’da, Yusuf Demir’in ardından bir ayrılık daha kesinleşti.
Başakşehir FK, Kazımcan Karataş transferini resmen duyurdu
Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, Galatasaray'dan sol bek oyuncusu Kazımcan Karataş'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Sarı-kırmızılıların genç savunmacısı Kazımcan Karataş, sezon sonuna kadar Rams Başakşehir’e kiralık olarak gönderildi. Transfer TFF'ye bildirildi.
Başakşehir'in transfer açıklaması şu şekilde:
Kulübümüz, Galatasaray Spor Kulübü'nde forma giyen Kazımcan Karataş ile 2025-2026 sezonunun sonuna dek kiralık olarak anlaşma sağladı.
Kazımcan'a ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz.
Kazımcan Karataş, 2022 yılında Altay'dan transfer edildi. Galatasaray, genç savunmacıyı Ankaragücü ve Orenburg'a kiraladı.
