Anasayfa Spor Başakşehir FK, Kazımcan Karataş transferini resmen duyurdu

Başakşehir FK, Kazımcan Karataş transferini resmen duyurdu

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, Galatasaray'dan sol bek oyuncusu Kazımcan Karataş'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Başakşehir FK, Kazımcan Karataş transferini resmen duyurdu - Resim: 1

Ara transfer dönemini yoğun geçiren ve kadrosuna 5 takviye yapan Galatasaray’da, Yusuf Demir’in ardından bir ayrılık daha kesinleşti.

Başakşehir FK, Kazımcan Karataş transferini resmen duyurdu - Resim: 2

Sarı-kırmızılıların genç savunmacısı Kazımcan Karataş, sezon sonuna kadar Rams Başakşehir’e kiralık olarak gönderildi. Transfer TFF'ye bildirildi.

Başakşehir FK, Kazımcan Karataş transferini resmen duyurdu - Resim: 3

Başakşehir'in transfer açıklaması şu şekilde:

Kulübümüz, Galatasaray Spor Kulübü'nde forma giyen Kazımcan Karataş ile 2025-2026 sezonunun sonuna dek kiralık olarak anlaşma sağladı.

Kazımcan'a ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz.

Başakşehir FK, Kazımcan Karataş transferini resmen duyurdu - Resim: 4
Başakşehir FK, Kazımcan Karataş transferini resmen duyurdu - Resim: 5
Başakşehir FK, Kazımcan Karataş transferini resmen duyurdu - Resim: 6
Başakşehir FK, Kazımcan Karataş transferini resmen duyurdu - Resim: 7

Kazımcan Karataş, 2022 yılında Altay'dan transfer edildi. Galatasaray, genç savunmacıyı Ankaragücü ve Orenburg'a kiraladı.

