Süper Lig’in 19. haftasında Başakşehir FK, deplasmanda Kayserispor’u 3-0 mağlup etti. İstanbul ekibine galibiyeti getiren golleri D. Selke, Ramazan Civelek (kk) ve N. Da Costa kaydetti. Bu sonuçla Başakşehir, üst üste 4. galibiyetini aldı.

Başakşehir FK, deplasmanda karşılaştığı Kayserispor'u 3-0 yendi - Resim : 1

BAŞAKŞEHİR'İN YÜKSELEN FORMU

Nuri Şahin yönetimindeki Başakşehir, aldığı bu galibiyetle puanını 29’a yükseltirken, Kayserispor 15 puanda kaldı. Sarı-kırmızılı ekip, ligde oynadığı son 5 maçta galibiyet sevinci yaşayamadı.

GELECEK HAFTA MAÇLARI

Başakşehir FK, bir sonraki maçında Rizespor’u ağırlayacak, Kayserispor ise Galatasaray deplasmanına gidecek.