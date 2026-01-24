Süper Lig’in 19. haftasında Başakşehir FK, deplasmanda Kayserispor’u 3-0 mağlup etti. İstanbul ekibine galibiyeti getiren golleri D. Selke, Ramazan Civelek (kk) ve N. Da Costa kaydetti. Bu sonuçla Başakşehir, üst üste 4. galibiyetini aldı.

BAŞAKŞEHİR'İN YÜKSELEN FORMU

Nuri Şahin yönetimindeki Başakşehir, aldığı bu galibiyetle puanını 29’a yükseltirken, Kayserispor 15 puanda kaldı. Sarı-kırmızılı ekip, ligde oynadığı son 5 maçta galibiyet sevinci yaşayamadı.

GELECEK HAFTA MAÇLARI

Başakşehir FK, bir sonraki maçında Rizespor’u ağırlayacak, Kayserispor ise Galatasaray deplasmanına gidecek.