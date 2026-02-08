Trendyol Süper Lig 21. haftasında Eyüpspor, kendi sahasında Başakşehir’i ağırladı. Recep Tayyip Erdoğan Stadı’ndaki mücadeleyi Başakşehir 2-1 kazanmayı başardı.

Başakşehir, Eyüpspor deplasmanından 2-1 galip ayrıldı - Resim : 1

Maçın 14. dakikasında Fayzullayev’in ortasında Davie Selke’nin kafa golü ile öne geçen konuk ekip, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. 53. dakikada Eldor Shomurodov’un golü farkı ikiye çıkardı. Dakikalar 90’ı gösterdiğinde Umut Bozok’un golü farkı bire indirse de Eyüpspor skoru eşitleyemedi.

Bu sonuçla Başakşehir 33 puana, Eyüpspor ise 18 puana ulaştı. Gelecek hafta Başakşehir, Beşiktaş’ı ağırlayacak, Eyüpspor ise Galatasaray deplasmanına gidecek.