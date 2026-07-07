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Başakşehir, savunma hattını güçlendirmek için önemli bir transfere hazırlanıyor.

ANLAŞMA SAĞLANDI

HT Spor’un haberine göre, turuncu-lacivertli ekip, Westerlo forması giyen Emin Bayram ile her konuda anlaşmaya vardı.

GÖZLER KULÜPLERDE

Oyuncuyla anlaşma sağlayan Başakşehir’in, transferi resmiyete dökmek için Westerlo ile son görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi.

GALATASARAY DA KAZANACAK

Transferin tamamlanması halinde Galatasaray, daha önceki anlaşma gereği Emin Bayram’ın satış bedelinden yüzde 50 pay alacak.