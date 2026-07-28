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Kaynak: İHA

Kadrosunu güçlendirmeye devam eden Başakşehir, hücum hattına Danimarkalı yıldız Andreas Skov Olsen'i dahil etti.

ANDREAS SKOV OLSEN RESMEN BAŞAKŞEHİR'DE

RAMS Başakşehir, Alman ekibi Wolfsburg'un oyuncusu Andreas Skov Olsen ile anlaşmaya vardığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki futbolcunun 2026-2027 sezonunun sonuna kadar şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralandığı belirtildi.

Başakşehir'in resmi açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, Almanya ekiplerinden VfL Wolfsburg Kulübü'nün oyuncusu Andreas Skov Olsen ile 2026-2027 sezonunun sonuna dek, şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonlu kiralık olarak anlaşma sağladı. Danimarka Milli Takımı'nda da forma giyen Andreas Skov Olsen'e ailemize hoş geldin diyor, turuncu lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."

GEÇEN SEZONU RANGERS'TA GEÇİRDİ

Geride kalan sezonu İskoçya temsilcisi Rangers'ta kiralık olarak geçiren Danimarkalı kanat oyuncusu, 11 resmi maçta 1 gol ve 3 asistlik katkı verdi.

26 yaşındaki futbolcu, kulüp kariyerinin yanı sıra Danimarka Milli Takımı'nın da önemli isimleri arasında yer alıyor.