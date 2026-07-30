UEFA Konferans Ligi’ndeki temsilcilerimizden Başakşehir, 2. eleme turu rövanş karşılaşmasında Finlandiya temsilcisi Inter Turku ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Teknik Direktör Nuri Şahin yönetimindeki turuncu-lacivertli ekip, İstanbul'da oynanan ilk maçtaki 1-1'lik skorun ardından Finlandiya'dan zaferle dönerek tur biletini almayı amaçlıyor. Temsilcimizde kart cezası sona eren Fildişi Sahilli sol bek Christopher Operi de bu kritik mücadelede forma giyebilecek.
Başakşehir Avrupa'da tur peşinde: Inter Turku-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçında temsilcimiz Başakşehir, deplasmanda Finlandiya ekibi Inter Turku'ya konuk oluyor. İstanbul'daki ilk mücadeleden 1-1'lik eşitlikle ayrılan turuncu-lacivertliler, deplasmanda galip gelerek adını bir üst tura yazdırmayı hedefliyor.Haber Merkezi
INTER TURKU-BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Başakşehir'in Finlandiya deplasmanındaki kritik randevusu 30 Temmuz Perşembe günü oynanacak. Turku kentindeki Veritas Stadı'nda yapılacak karşılaşma TSİ 19.00'da başlayacak.
Belçikalı hakem Nathan Verboomen'in düdük çalacağı Inter Turku-Başakşehir mücadelesi TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
BAŞAKŞEHİR TURU NASIL GEÇER?
İlk maçın 1-1 berabere sonuçlanması nedeniyle İstanbul ekibinin turu geçmesi için sahada alacağı her türlü galibiyet yeterli olacak. Başakşehir'in olası bir mağlubiyetinde ise Avrupa defteri kapanacak.
Karşılaşmanın normal süresi ve uzatma dakikalarının eşitlikle tamamlanması halinde turu geçen taraf seri penaltı atışlarıyla belirlenecek. Temsilcimiz turu geçmesi durumunda 3. eleme turunda Vaduz (Lihtenştayn)-At. Escaldes (Andorra) eşleşmesinin galibiyle eşleşecek.
MUHTEMEL 11'LER
Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Emin, Opoku, Karbownik, Umut Güneş, Kemen, Yusuf Sarı, Shomurodov, Brnic, Bertuğ.
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR'İN UEFA KADROSU
Kaleci: Volkan Babacan, Muhammed Şengezer, Deniz Dilmen
Defans: Jerome Opoku, Onur Bulut, Hamza Güreler, Christopher Operi, Emin Bayram, Ousseynou Ba, Michal Karbownik, Ömer Ali Şahiner
Orta Saha: Berat Özdemir, Onur Ergün, Olivier Kemen, Abbosbek Fayzullaev, Berkay Özcan, Umut Güneş, Güven Atalay
Forvet: Yusuf Sarı, Davie Selke, Nuno Da Costa, Eldor Shomurodov, Ivan Brnic, Bertuğ Yıldırım