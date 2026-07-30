Başakşehir Avrupa'da tur peşinde: Inter Turku-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

BAŞAKŞEHİR TURU NASIL GEÇER?

İlk maçın 1-1 berabere sonuçlanması nedeniyle İstanbul ekibinin turu geçmesi için sahada alacağı her türlü galibiyet yeterli olacak. Başakşehir'in olası bir mağlubiyetinde ise Avrupa defteri kapanacak.

Karşılaşmanın normal süresi ve uzatma dakikalarının eşitlikle tamamlanması halinde turu geçen taraf seri penaltı atışlarıyla belirlenecek. Temsilcimiz turu geçmesi durumunda 3. eleme turunda Vaduz (Lihtenştayn)-At. Escaldes (Andorra) eşleşmesinin galibiyle eşleşecek.