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Kaynak: AA

UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk karşılaşmasında RAMS Başakşehir, yarın sahasında Finlandiya temsilcisi Inter Turku ile karşı karşıya gelecek.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşmada İspanya Futbol Federasyonundan hakem Juan Martinez Munuera düdük çalacak.

Turuncu-lacivertli ekip, geçtiğimiz sezon Trendyol Süper Lig'i 57 puanla beşinci sırada tamamladı. Türkiye Kupası'nı ligi üçüncü sırada bitiren Trabzonspor'un kazanmasının ardından Başakşehir, UEFA Konferans Ligi bileti almayı başardı.

Geçen sezon Avrupa macerasını UEFA Konferans Ligi play-off turunda noktalayan İstanbul temsilcisi, 2026-2027 sezonunda grup aşamasına kalabilmek için ilk sınavını Inter Turku karşısında verecek.

Başakşehir'de Fildişi Sahilli sol bek Christopher Operi, kart cezası bulunduğu için Inter Turku mücadelesinde takımını yalnız bırakacak.

SEZONDA İLK RESMİ MAÇ

İstanbul Başakşehir, 2026-27 sezonundaki ilk resmi müsabakasını taraftarı önünde oynayacak.

Nuri Şahin'in teknik direktörlüğünü yaptığı turuncu-lacivertli ekip, sezon hazırlıklarına 22 Haziran'da İstanbul'da başladı.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yer alan tesislerde 2 Temmuz'a kadar çalışan Başakşehir, Özbek temsilcisi Navbahor Namangan ile yaptığı 3 devreli özel maçla birinci etap çalışmalarını tamamladı.

İstanbul Başakşehir, 5-15 Temmuz'da ise Avusturya'nın Geinberg kentinde kamp yaptı. Turuncu-lacivertliler, kamp süresince Ried (2), Puskas, Salzburg ve Cracovia ile hazırlık müsabakası oynadı.

GELEN VE GİDEN OYUNCULAR

Başakşehir, birinci transfer ve tescil döneminde şu ana kadar 3 futbolcuyu kadrosuna kattı.

Edin Visca, Emin Bayram ve Michal Karbownik'i transfer eden turuncu-lacivertliler, Eldor Shomurodov'un da sözleşmesindeki satın alma opsiyonunu kullanarak bonservisini aldı.

Leo Duarte, Amine Harit (kiralık) ve Kazımcan Karataş'ın (kiralık) sözleşmeleri sona ererken Doğan Alemdar Beşiktaş'a, Miguel Crespo ise Al-Khaleej'e transfer oldu.

BAŞAKŞEHİR'İN KADROSU

İstanbul Başakşehir'in Inter Turku müsabakaları için UEFA'ya bildirdiği listede yer alan oyuncular şöyle:

Kaleci: Volkan Babacan, Muhammed Şengezer, Deniz Dilmen

Defans: Jerome Opoku, Onur Bulut, Hamza Güreler, Christopher Operi, Emin Bayram, Ousseynou Ba, Michal Karbownik, Ömer Ali Şahiner

Orta saha: Berat Özdemir, Onur Ergün, Olivier Kemen, Abbosbek Fayzullaev, Berkay Özcan, Umut Güneş

Forvet: Yusuf Sarı, Davie Selke, Nuno Da Costa, Eldor Shomurodov, Ivan Brnic, Bertuğ Yıldırım