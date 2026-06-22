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Başakşehir, Bundesliga 2 ekibi Hertha Berlin ile sözleşmesi sona eren Polonyalı savunma oyuncusu Michal Karbownik'i kadrosuna kattığını duyurdu.

✅️ Hoş geldin Michal Karbownik |



Kulübümüz, son olarak Hertha BSC'de forma giyen Polonyalı Michal Karbownik ile 3 yıllık anlaşma sağladı.



Karbownik'e ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz. pic.twitter.com/0aypFPqnPE — RAMS Başakşehir (@ibfk2014) June 22, 2026

BAŞAKŞEHİR 3 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDIĞINI AÇIKLADI

İstanbul temsilcisi 25 yaşındaki sol bek ile 3 yıllık sözleşme imzlandığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Hertha BSC'de forma giyen Polonyalı Michal Karbownik ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Karbownik'e ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.