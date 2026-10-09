Başak Dizer’in "Enginar" çantasının fiyatı dudak uçuklattı

Yılmaz Erdoğan’ın senaryosunu yazdığı ve başrolünde yer aldığı Organize İşler: Karun Hazinesi filminin galası, ünlü isimleri bir araya getirdi. Geceye katılan Başak Dizer ise şıklığı ve sıra dışı aksesuar tercihiyle öne çıktı.