Kıvanç Tatlıtuğ’un eşi Başak Dizer, katıldığı galada tercih ettiği tarzıyla gündeme geldi. Kahverengi saten elbisesini enginar tasarımlı özel bir çantayla tamamlayan Dizer’in çantasının fiyatı dikkat çekti.
Başak Dizer’in "Enginar" çantasının fiyatı dudak uçuklattı
Başak Dizer, katıldığı galada kahverengi saten elbisesi ve enginar tasarımlı çantasıyla dikkatleri üzerine çekti. Sosyal medyada gündem olan özel tasarım çantanın fiyatına ilişkin iddia ise şaşırttı.Kaynak: Haber Merkezi
Yılmaz Erdoğan’ın senaryosunu yazdığı ve başrolünde yer aldığı Organize İşler: Karun Hazinesi filminin galası, ünlü isimleri bir araya getirdi. Geceye katılan Başak Dizer ise şıklığı ve sıra dışı aksesuar tercihiyle öne çıktı.
Kahverengi saten elbisesiyle galaya katılan Dizer, kombinini enginar formunda tasarlanan özel bir çantayla tamamladı. Farklı tasarımıyla dikkat çeken çanta, sosyal medyada da ilgi gördü.
Galadan karelerini sosyal medya hesabından paylaşan Başak Dizer’in fotoğrafları kısa sürede beğeni ve yorum aldı. Dizer’in tarzı kadar kullandığı çantanın fiyatı da merak konusu oldu.
Ünlü ismin enginar tasarımlı çantasının fiyatının 116 bin TL olduğu iddia edildi.