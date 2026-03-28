ABD-İsrail ve İran arasındaki savaşın 29. gününde, saldırıların bölge geneline yayılmasıyla ilgili endişe sürüyor. Son olarak Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani'nin Duhok'taki evi, dronlar tarafından vuruldu.

Neçirvan Barzani'nin evine yapılan saldırının ardından bölgede patlama sesleri duyulduğu ve IKBY tarafından teyakkuza geçildiği ifade edildi.

SUDANİ'DEN BARZANİ'YE TELEFON

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'den saldıraya ilişkin kınama geldi. Neçirvan Barzani'ni ile bir telefon görüşmesi yapan Sudani, olayı araştırmak üzere ortak bir güvenlik ve teknik heyet kurulması talimatını verdi.

Irak Başbakanı, "Hükümet; bölgesel veya uluslararası hiçbir yasa dışı tarafın Irak'ı bölgesel çatışmaların içine çekmesine izin vermemeye kararlıdır" ifadelerini kullandı.

IRAK HAVA SAHASI 3 GÜN DAHA KAPALI

Öte yandan; ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının devam etmesi nedeniyle hava sahasını uçuşlara kapatan Irak, bu süreyi 3 gün daha uzattı. Irak Sivil Havacılık Kurumu'ndan yapılan açıklamada, söz konusu kararın 31 Mart Salı günü saat 12.00'ye kadar geçerli olacağı ifade edildi.

Irak, 28 Şubat tarihinde ABD-İsrail’in İran’a yönelik saldırılarını kınayarak hava sahasını 24 saatliğine uçuşlara kapattığını açıklamıştı. Bu süre daha sonra birkaç defa daha uzatılmıştı.