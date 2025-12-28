Bir zamanların postal yalayıcıları Barzaniler, artık işi iyice cıvıttı!.. Türkiye’ye karşı irin kusmak, kara propaganda yapmak için önlerine gelen her fırsatı küstahça, ahmakça değerlendirmekten hiç geri durmuyorlar. İşte bunun en son örneği;

Bu aralar sıkça adını geçirmek durumunda kaldığım Barzanilerin finanse ettiği ve yönettiği “DARKA MAZI” diye bir haber/analiz sitesi var. Her gün girin bu şer yuvasına çok sayıda Türkiye aleyhtarı yazıya rastlarsınız. Bugün, yer verilen bir köşe yazısı ile tüy dikmişler!..

Sitede yer alan köşe yazısının başlığı; “Daltonlar denilen Uluslararası Mafya suç örgütü”

Yazarı; Şeyhmus Özzengin.

Yazının başlığına baktığınız zaman, Türkiye’de “Daltonlar” namıyla ün salan (!) bir karanlık çeteyi analiz ediyor sanabilirsiniz. Ama kazın ayağı öyle değil!..

Şeyhmus efendi, yazının başlarında “Daltonlar”ın yapılanması ile ilgili geniş bir analiz yapıyor. Sonra da şu satırları döktürüyor:

“Ben bu Daltonlar Grubunun, daha önce uyuşturucu hatları ve organizasyonu ile ilgili, İran-Suriye ve Türkiye devletlerine ilişkin; bizzat bu devletlerin uyuşturucu ve kara para kaçakçılığı yaptığı ve elde edilen finansmanı bölgedeki silahlı terör örgütlerini finanse etmek için kullandıklarına dair üç rapor yayınlamıştım. Daltonlar grubunun da bu örgütlenme içinde iş gördüğüne dair bilgiler mevcut. Dün Türkiye’de tutuklu olan ve davaları uzun süredir devam eden, örgüt üyesi 363 kişilik dava sonuçlandı. Tam bu karar gününde Türkiye’ye acele gelen Libya Savunma Bakanı’nın bir uçak kazası ile 8 askeri elemanı ile birlikte öldüğünü öğrendik. Oysa bu ziyaret kazadan önce resmi olarak belirtilmemişti ve kaza ile birlikte Türkiye’ye gelişleri ortaya çıktı. Libya Savunma Bakanı’nın da bu dava ile ilişkili olduğuna inanıyorum.”

*

Barzaniler artık o kadar zıvanadan çıkmış ki; sözcülerinin yazısında, Türkiye’ye yönelik “uyuşturucu ve kara para kaçakçılığından” tutun “terör örgütlerini finanse etmeye” kadar varan her türlü rezil suçlama var!..

Şeyhmus efendi devam ediyor;

“ Libya Uçak Kazası ve Potansiyel Bağlantılar

23 Aralık 2025‘te (dava karar günü), Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad‘ı taşıyan Falcon 50 uçağı Ankara’dan Trablus’a giderken düştü. 8 kişi (heyet ve mürettebat) öldü. Ziyaret resmi olarak önceden duyurulmamıştı, acele gelişti.

Uçak, kalkıştan 19 dakika sonra Haymana‘da enkazı bulundu; ‘elektrik arızası şüphesi var’ denilmektedir.

Ben, kazanın dava ile ilişkili olduğuna inanıyorum. Libya iç savaşana Türkiye’nin de savaşçı vekalet güçleri kullanarak yer aldığını göz önüne alarak, aksi ispatlanmadığı sürece, bu inancımı koruyacağım. Türkiye’nin girdiği ve güçlü ilişkiler sağladığı her alanda, bu örgütün varlığı şüphesi, ciddi bir araştırmayı gerektirmektedir. Çünkü Potansiyel bağlantı olarak Daltonların uluslararası bağlantıları (Rusya, Polonya, Bulgaristan, Balkan ve Avrupa, İskandinav ülkeleri ve kuzey Afrika ülkeleri göz önüne aldığımızda, şüphelendiğim birçok ipucu belirmeye başlıyor..

Libya’da iç savaş ve suç örgütleri (uyuşturucu, silah kaçakçılığı) aktif; Türkiye-Libya askeri iş birliği mevcut.

Kaza, ‘teknik arıza’ olarak raporlandı; dava ile zamanlama tesadüf olabilir. Soruşturma devam ediyor, sabotaj iddiaları spekülatif olsa da Libya Savunma Bakanı’nın, davanın karara bağlandığı gün, Türkiye’de bir kaza ile ortaya çıkması bir tesadüf değil diye düşünüyorum.

Daltonlar, genç odaklı, dijitalleşmiş bir suç örgütü olarak Türkiye’de önemli bir varlık oluşturuyor. İddianame ve dava, örgütün şiddet ve ekonomik suçlarını kısmen ve sınırlı bir şekilde belgelemektedir. Büyük bir ihtimalle, Türkiye’de açılan bu dava, esas ilişkileri gizlemek için açılmış bir alt kademe davasıdır.

Devlet finansmanı iddialarım, bölgesel terör ve suç bağlantılarıyla kısmen uyumlu olsa da Daltonlar’a spesifik kanıt eksikliği vardır. Libya kazası, zamanlama nedeniyle şüphe uyandırıyor, ancak mevcut veriler teknik arızayı işaret eder.”

(NOT: Alıntı yaptığım satırlardaki imla hataları ve bozukluklar Şeyhmus efendiye aittir.-AHT-)

*

Yazıdaki iddialar yenilir yutulur değil!..

Mesud Barzani’ye Cizre’de uzun namlulu silahlarla Türkiye’ye karşı gövde gösterisi yaptıranlara ve sonra da hiçbir şey olmamış gibi bu rezaletin üstüne yatanlara itina ile sunulur!..