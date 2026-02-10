YENİÇAĞ - Ahmet TAKAN / Sıcak Analiz

Barzanilerden bugün Türkiye’ye yönelik yeni bir kışkırtma hamlesi geldi. Barzanilerin güdüm ve idaresindeki Rudaw haber sitesi, manşetten “Ankara'da okullarda Kürtçe sınıfı açılmıyor, Kürt aileler çocuklarını derneklere gönderiyor” başlıklı bir haber yayınladı. Türkiye’de yaşayan Kürt kökenli vatandaşları tahrik ve kışkırtma amacıyla yayınlandığı aleni belli olan haberde, “Türkiye'nin başkenti Ankara'da aileler, devlet okullarında Kürtçe sınıflar açılmadığı için çocuklarını dil eğitimi almaları amacıyla derneklere yönlendiriyor” denildi.

“Birçok şehirde Kürtçe dersi yok” ara başlığı ile devam edilen kışkırtıcı haberde, “Bu süreç tüm Türkiye'yi kapsasa da başta metropoller olmak üzere birçok şehirde halen Kürtçe dersleri verilmiyor. Bazı Kürt derneklerine göre, bu durumun temel nedeni Kürtçeye yönelik olumsuz yaklaşımlar ve engellemeler. Ankara'da da benzer şekilde okullarda Kürtçe sınıfların açılmaması nedeniyle Kürt aileler, çocuklarını özel eğitim merkezlerine ve derneklere gönderiyor” ifadeleri kullanıldı.

“Yaklaşık 500 bin Kürdün yaşadığı Ankara'da, Kürtçe seçmeli ders süreci kağıt üzerinde var olsa da pratikte birçok okulda bu sınıflar açılmıyor” satırlarıyla kışkırtmalara devam edildi.

Barzanilerin Türkiye’ye yönelik düşmanca yeni hamlesine destek görüşler alınarak da katkıda bulunuldu. Sinsice takınılan masum bir edayla (!) haber şöyle devam ediyor;

- Eğitim-Sen Genel Sekreteri Zülküf Güneş, konuya ilişkin şunları söyledi:

“Öğrenciler okullarda derslerini seçecek. Biz öğretmenler sendikası olarak diyoruz ki; okul idareleri aileleri ve öğrencileri etkilemesin. Önemli olan, öğrenci ve ailelerin herhangi bir baskı veya engel altında kalmadan derslerini seçebilmeleridir. Eğer öğrencilere yönelik bir engel veya olumsuz bir yönlendirme yapılırsa, örgüt olarak bunun hukuki takipçisi olacağız.”

-Anadolu Merkezi’nden (Navenda Anatoliayê) Zelal Angay, devletin bu konuda daha somut adımlar atması gerektiğini vurgulayarak şöyle konuştu:

“Devlet, Kürtçe derslerini ciddi bir şekilde resmi müfredata dahil etmeli. Eğer bu yapılmıyorsa bile, Kürt kurum ve derneklerinin kurulmasına ve çoğalmasına izin verilmeli. Bu, varlığımız ve kimliğimiz açısından hayati bir öneme sahip.”

-Ankara'da yaşayan Kürtlerin önemli bir kısmı, okullar yerine çocuklarını kültür ve sanat merkezlerine gönderiyor. Anka Merkezi’nden Ömer Heyat ise şunları dile getirdi:

“Özellikle Ankara özelinde konuşursak, sistemin içine dahil olmak bir süre sonra çocuklarda ve ailelerde dil bilincinin zayıflamasına neden oluyor. Biz de bu yüzden çalışmalarımızı dernekler ve atölyeler üzerinden yürütmeyi amaçlıyoruz. Kürt dili üzerine yaptığımız atölyeler bu amaca hizmet ediyor.”

***

Bu haince kışkırtmaya Ankara’dan cevap verilir mi?.. Resmi ibaresinin önünde “Milli” bulunan Eğitim Bakanı veya Bakanlık üst düzey yetkililerinden biri ağızlarının payını verir mi?..

Postal yalayıcı Mesut Barzani’nin en son Şırnak’ta uzun namlulu silahlı adamları ile yaptığı şova ses çıkarmayan Ankara buna ses çıkarır mı?..

Soruların yanıtları ben de olumlu değil!.. O zaman ne yapalım?.. Birilerinin “önderi” Abdullah Öcalan’dan mı yanıt bekleyelim!..